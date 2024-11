Lapresse.it - Elezioni regionali Emilia-Romagna, Prodi e Ugolini al seggio per il voto

Leggi su Lapresse.it

Prima giornata diin, dove i cittadini sono chiamati a decidere per il nuovo presidente di Regione. Le urne sono aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 23 e rimarranno aperte anche lunedì dalle 7 alle 15. L’ex presidente del Consiglio Romanoe la candidata del centrodestra Elenasi sono recati oggi alper esprimere la loro preferenza. “Hanno votato in molti?”, ha chiesto, che dopo aver ‘imbucato’ la scheda si è fermato anche per qualche selfie. L’affluenza definitiva alle 12 insi è attestata all’11,57%, un calo di oltre la metà rispetto al dato delle ultimenel 2020. Molto emozionata: “È la prima volta cheper me”, ha detto la candidata del centrodestra in sfida con Michele de Pascale per il centrosinistra.