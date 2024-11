Oasport.it - Curling, prova di forza dell’Italia femminile: importante vittoria in rimonta sull’Ungheria

Leggi su Oasport.it

L’Italia ha sconfitto l’Ungheria con il punteggio di 9-6 e ha così infilato la terzaconsecutiva agli Europei di. Dopo i successi ottenuti ieri contro la Lituania e la Turchia, le azzurre hanno offerto una nuova prestazione disul ghiaccio di Lohja (Finlandia), riuscendo are le magiare dopo essersi trovate sotto di tre punti a metà incontro.La nostra Nazionale si conferma così in testa alla classifica del round robin a punteggio pieno, alla pari con Svezia e Svizzera. Stefania Constantini e compagne hanno così due successi di vantaggio nei confronti del gruppo formato da Ungheria, Danimarca, Estonia, Norvegia, Scozia e Turchia: si tratta di un primo strapponella corsa verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.Le nostre portacolori torneranno in campo domani per un doppio impegno: scontro diretto con la Svizzera alle ore 07.