Coppa Davis | ufficiali gli azzurri di Malaga con Sinner anche Berrettini

Il capitano azzurro Filippo Volandri hazzato i convocati della squadra italiana di tennis per la Final 8 di, in programma dal 19 al 24 novembre sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di, Spagna. A difendere i colori italiani saranno Jannik, Matteo, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.Leggi: Olanda-Ungheria sospesa per il malore di Ádám Szalai: attimi di paura e grande commozioneItalia-Argentina: esordio nei quartiGlifaranno il loro debutto nei quarti di finale giovedì 21 novembre alle ore 17, affrontando l’Argentina. La squadra italiana si presenta con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e proseguire il percorso di crescita che ha già portato l’Italia tra le élite del tennis mondiale.