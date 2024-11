Celta | Mingueza Marcos Alonso e Moriba alla luce del loro recente passato

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-17 11:40:52 Ecco quanto riportato poco fa, dSpagna, precisamente su Marca:Tre giocatori dell’attuale rosa delhanno unda giocatori del Barça. È il caso di Óscare llaix. Tuttisono protagonisti nell’attuale squadra di Claudio Giráldez, soprattutto nei primi due casi.Óscarè un prodotto del settore giovanile del Barçanella cui prima squadra ha giocato un totale di 64 partite in due stagioni. Ora sta completando la sua terza stagione altitolo per Claudio Giraldezche lo ha portatosquadra spagnola di Luis de la Fuente.Il difensore In questo campionato ha giocato 12 partite, tutte da titolareha segnato due gol e fornito cinque assist. Allo stesso tempo, continua ad avere un rapporto con il Barcellona poiché il club del Barça lo prenderebbe 50% di una futura vendita.