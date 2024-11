Dailymilan.it - Calciomercato Milan, tentativo per Matteo Prati a gennaio? Le ultime

Ilprosegue la ricerca di un centrocampista per completare la rosa nelinvernale: l’ultima idea della dirigenza èdel Cagliari. Il punto della situazioneIlnon si ferma mai. Nonostante il campionato fermo per la sosta delle nazionali di novembre, la dirigenza rossonera è già al lavoro in vista della prossima sessione di. Quella di.La società è alla ricerca di un giocatore con cui completare il centrocampo a disposizione di Paulo Fonseca. Un reparto in cui la squadra è in netta difficoltà numerica dall’inizio di questa stagione.Diversi i nomi sul taccuino del. Ultimo, ma solamente in ordine cronologico e non per importanza, quello di.Ilpensa aper rinforzare il centrocampo. La richiesta del Cagliari View this post on InstagramA post shared by(@per? LeLEGGI ANCHE, ilfissa le condizioni per l’arrivo di Fabiano Parisi.