Calciomercato Milan Luka Jovic a un passo dall’addio | interesse in Spagna e Turchia La situazione

, l’attaccante rossoneronon convince il Diavolo e occhio all’di club in. Lamolto probabilmente lascerà ilgià nella sessione invernale di. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante serbo ha corteggiatori ine anche in. Il Villareal, infatti, da ormai diverso tempo ha inserito il centravanti di proprietà del Diavolo nella lista dei possibili arrivi per gennaio.Non è da escludere la parentesi turca, con il Galatasaray che cerca un sostituto al posto di Mauro Icardi e che dalla Serie A ha spesso ingaggiato giocatori che sono poi rinati. L’idea dell’ex Fiorentina e Real Madrid sarebbe quella di cercare di rimanere in rossonero almeno fino all’estate, per poi cercare una nuova destinazione con più calma.