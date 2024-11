Oasport.it - Calcio femminile: la Juve frenata dal Sassuolo nella domenica di Serie A. la Roma vince il derby

Lantus frena, lasi avvicina. Non sono mancate le sorprese neanchevalida per la decima giornata dellaA 2024-2025 di. Dopo il pareggio della Fiorentina,dal Napoli, anche lantus ha mancato l’appuntamento con la vittoria, venendo fermata per 2-2 tra le mura amiche di Biella. In ripresa invece le Campionesse d’Italia che, battendo la Lazio nel, hanno incasellato il quarto successo consecutivo.Ma andiamo con ordine. La giornata si è aperta con il match della vecchia Signora che, dopo appena quattro minuti di orologio, sblocca il risultato con Girelli, come sempre lesta sugli sviluppi di und’angolo. Le emiliane non ci stanno e, al 20’, ripristinano gli equilibri con un tiro-cross ad opera di Chmielinski messo a referto al 20’.