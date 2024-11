BJK Cup Finals 2024, la Slovacchia batte anche l’Australia e va in semifinale

Leggi su Sportface.it

Lasi conferma e – dopo aver fatto fuori gli Stati Uniti –e va inalle BJK Cup. Ancora fondamentale l’apporto della veterana Viktoria Hruncakova, che venerdì chiudeva in lacrime di gioia al termine del doppio vinto contro le americane e oggi compie l’impresain singolare, sconfiggendo con il punteggio di 7-5 6-7(4) 6-3 Kimbery Birrell, che in classifica la precede di più di 100 posizioni. A chiudere i conti è stata poi Remecca Sramkova, n°1 del suo Paese e giocatrice tra le più in forma di questo finale di stagione. Nulla da fare per Ajla Tomljanovic, arresasi con lo score di 6-1 6-2. Un’altra giornata indimenticabile per la compagine slovacca, che raggiunge così Italia e Polonia e attende ora la vincitrice della sfida tra Gran Bretagna e il Canada campione uscente.