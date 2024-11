Inter-news.it - Bisseck dopo il rinnovo con l’Inter: «Ultimi mesi incredibili! Felice»

Leggi su Inter-news.it

Yann Aurelha rinnovato il suo contratto con. Il club lo ha ufficializzato ieri, il giocatore ha firmato fino al 2029 e commentato la novità con un post su Instagram. INIZIO DI STAGIONE – Yann Aurelsta conquistando sempre di più la fiducia di Simone Inzaghi, ma non solo. Il difensore ha lavorato bene in questi primicone il ct della Germania Julian Nagelsmann lo ha notato. L’ex Aarhus ha già disputato 7 partite da titolare, arrivando quasi al numero dela scorsa stagione.è rimasto in panchina nell’ultima con il Napoli, malo ha premiato nei giorni successivi ufficializzando ildi contratto.https://www.instagram.com/p/DCZ8CMss88w/?utmsource=igwebcopylink&igsh=MzRlODBiNWFlZA==, il commentoilconha perciò firmato un nuovo contratto, che non scadrà più nel 2028 bensì nel 2029.