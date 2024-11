Lopinionista.it - Audizioni della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, ecco quando

Alessandra RelmiROMA – Lasul, nonché su ogni forma di violenza di genere, svolgerà le seguenti:Lunedì 18Ore 17: audizione di Valentina Belvisi, orfana die ambasciatrice dell’associazione Edela, in videoconferenzaOre 17.45: audizione del presidente dell’Associazione Telefono Donna Italia, Stefania BartoccettiOre 18.30: audizionedirettrice di Confimi Industria Abruzzo, Alessandra RelmiOre 19.15: audizione del Questore di Treviso, Alessandra SimoneMercoledì 20Ore 8.30 Fastweb SpAGiovedì 21Ore 8.30 Presidente e del Direttore GeneraleFondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF), Stefano Lucchini e Giovanna Boggio Robutti.Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.L'articolosulL'Opinionista.