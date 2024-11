Ilgiorno.it - Abbandona la vettura dopo l’incidente. Lo trovano in ospedale

Fuoristrada, la notte passata, lungo l’ex Statale 472 Bergamina. Alle 2 circa, in zona Caseificio del Cigno, la C3 guidata da un quarantenne di Brugherio, che viaggiava da solo, ha sbandato finendo nel terreno adiacente la carreggiata. La parte anteriore del veicolo è andata distrutta. Al loro arrivo gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco di Crema, sul posto con automedica e ambulanza della Croce Bianca di Rivolta d’Adda, non hanno trovato che il veicolo intestato a una ditta di Assago (MI) dove il conducente è risultato lavorare. Uscito dall’abitacoloil sinistro, il quarantenne si era infatti allontanato facendosi venire a prendere da un amico. È stato rintracciato dai carabinieri di Brugherio all’di Cernusco sul Naviglio, dove si era recato per farsi medicare.