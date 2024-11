Ilgiorno.it - Una città sempre più green. Via a nuove piantumazioni: "Ma non ci fermeremo"

Busto Arsizio Approvato dalla Giunta il piano di manutenzione straordinaria del verde cittadino: i fondi stanziati ammontano a 1 milione e 200mila euro e sono destinati a interventi da effettuare il prossimo anno, a completamento di quanto già realizzato nel corso del 2024. I lavori sono stati illustrati dal sindaco Emanuele Antonelli e dal consigliere delegato al verde Orazio Tallarida. "Sembrano tanti soldi – ha detto Tallarida – ma per unacome Busto, con 24 mila alberi, non sono ancora sufficienti". Ma il sindaco Emanuele Antonelli ha promesso: "L’anno prossimo la cifra sarà incrementata". Nel frattempo sono stati messi nero su bianco gli interventi per il prossimo anno che riguardano il patrimonio verde della: oltre 1 milione e 100 mila metri quadrati (550 mq di aree verdi attrezzate, per lo più parchi pubblici e aree a verde scolastiche e la restante parte suddivisa tra aiuole, aiuole attrezzate, aiuole spartitraffico e aree estensive).