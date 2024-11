Metropolitanmagazine.it - U2, le parole di The Edge sul nuovo album: “La chitarra avrà una parte importante”

Gli U2 freschi di pubblicazione di How To Re-Assemble An Atomic Bomb, con il quale hanno celebrato i vent’anni di How To Dismantle An Atomic Bomb, continuano la fase creativa del loro: ad aggiornare i fan sulle curiosità che gravitano attorno alla prossima fatica discografica, ci ha pensato Thecon una recente intervista.Il chitarrista della band irlandese ha parlato sulle pagine di Rolling Stone, rlvelando delle anticipazioni sull’attività della band, annunciando “Un’impressionante quantità di materiale da esaminare”, che risale al periodo di lockdown. L’artista ha inoltre annunciato che ilnon sarà “Una vera e propria opera rock”. Continuando ha raccontato: “Credo che siamo in una fantastica luna di miele con una grande quantità di sperimentazione, cercando tutti i tipi di possibii temi dal punto di vista musicale.