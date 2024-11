Calciomercato.it - Thiago Motta è nei guai: salta anche Milan ed Aston Villa

Leggi su Calciomercato.it

Si complica la situazione infortuni per la Juventus, oltre alè a rischiola Champions League. Gli aggiornamenti dall’infermeria in vista della ripresa del campionatoDopo il grave infortunio di Cabal, out per il resto della stagione come Bremer, non finiscono le brutte notizie per la Juventus e per.Juventus, l’attaccantealtre due partite: gli aggiornamenti sul recupero dall’infortunio di Nico Gonzalez. Le ultime (Foto LaPresse) – Calciomercato.itStando alle ultime indiscrezioni, infatti, Nico Gonzalez non sarà pronto per la ripresa dopo la sosta Nazionali. L’esterno argentino, che ha dovuto rinunciarealla Nazionale, non ha recuperato dalla lesione muscolare rimediata in Lipsia-Juventus di Champions League. Il suo stop si prolungherà così oltre un mese, complicando i piani diper le delicate sfide della ripresa controed, entrambe da disputare in trasferta.