Sono 701.367 gli umbri alle urne

PERUGIA –701.367 gli elettorichiamatidomani e lunedì d7:0023:00 (domani) e d7:0015:00 di lunedì, per eleggere il presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l’Assemblea legislativa dell’a. Gli elettori523.343 in provincia di Perugia (268.810 donne e 254.533 uomini) e 178.024 in quella di Terni (86.127 uomini e 91.897 donne). Il 27 ottobre del 2019 erano stati chiamati703.596 elettori. I seggi elettorali1.000, dei quali 706 in provincia di Perugia e 294 in quella di Terni. Nel 2019 andarono a votare 455.184 elettori, il 64,7%. Percentuale che secondo le stime potrebbe abbassarsi, anche se da tutte le forze politiche in campoarrivati a ripetizioni appelli a recarsilimitando l’astensionismo.