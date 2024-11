Ilrestodelcarlino.it - Si ribalta con il furgone, muore sul colpo a 86 anni: “Era l’anima della pro loco”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 16 novembre 2024 – Perde il controllo del suo piccoloe sisulla fiancata, finendo fuori strada. È morto così un anziano di 86, di Macerata, Roberto Pallotto. Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in contrada Cervare. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agentipolizia locale di Macerata, Pallotto, al volante del suo Fiat Qubo, ha perso il controllo del mezzo, dopo una curva, in un tratto in salita. Stava rientrando a casa quando improvvisamente ha sbandato e il mezzo è finito fuori strada, restando adagiato sulla fiancata nel campo che costeggia la sede stradale. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. È ancora da chiarire cosa abbia fatto sbandare e finire fuori strada il Qubo, se un malore improvviso che ha colto il conducente o altro.