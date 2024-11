Savino Del Bene Scandicci, trasferta a Pesaro per continuare la striscia

Leggi su Corrieretoscano.it

– Torna sul parquet in terra marchigiana laDelVolley: l’avversaria è Vallefoglia, già battuta in amichevole precampionato.Il fischio d’inizio è previsto per domenica 17 novembre alle 16 al Pala Megabox di.Una sola giocatrice dellaDelVolley ha militato nella squadra marchigiana, si tratta di Camilla Mingardi, opposto classe ’97, ha vestito i colori della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia per il campionato 2023-2024, contribuendo con 431 punti alla buona stagione delle tigri.Quello di domenica rappresenta il nono confronto in serie A1 tra le due formazioni considerando anche le sfide dei quarti di finale playoff della scorsa stagione, entrambe vinte dallaDelVolley (3-1 all’andata, 0-3 al ritorno). L’ultima vittoria di Vallefoglia risale invece all’undicesima giornata di ritorno del campionato 2021-2022, occasione nella quale la squadra allora allenata da coach Barbolini si dovette inchinare al tie break.