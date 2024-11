Quotidiano.net - Ristoratore armato prende dipendenti in ostaggio vicino a Parigi

Roma, 16 novembre 2024 – Un sequestro in corso a Issy-les-Moulineaux, nel dipartimento francese di Hauts-de-Seine, a est di. Il proprietario di un ristorante si è barricato nel suo locale e “tiene indiversi dipedenti”, secondo le dichiarazioni dei vigili del fuoco diall’Afp. La polizia, in forze, sta circondando il ristorante, che si trova a poche decine di metri dalla tangenziale che porta alla capitale. L’amministrazione della città ha invitato i cittadini ad evitare la zona, che al momento è chiusa al traffico per costituire un perimetro di sicurezza. Al momento non si conoscono le motivazioni del gesto e il numero esatto delle persone che si trovano all’interno del ristorante. Non è chiaro se il proprietario sia. Articolo in aggiornamento