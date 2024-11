Ilrestodelcarlino.it - Ricomincia a 57 anni per colpa del granchio blu: “Addio pesca, che dolore”

Goro (Ferrara), 16 novembre 2024 – Sandro Suncini, 57, ha lasciato il timone della barca per mettersi al volante di un carrello elevatore. Dallaalla frutta, dalla sacca di Goro con quel fiume esaurito di vongole al mare rosso di pomodori di Conserve Italia, stabilimento di Pomposa. “Sono ancora nella cooperativa ittica per lealtà verso i miei compagni. Ma con laho chiuso, dobbiamo guardare in faccia la realtà. Ilblu non si può fermare, la sacca è sua”. Suncini è stato perpresidente di Copego, il consorzio delle coop che da mesi vede i soci fare fagotto per andare a coltivare i campi, per fare i baristi, i camerieri al mare. Quest’estate sono state una trentina le domande presentate daitori a Conserve Italia, domande che fino a qualche anno fa non c’erano.