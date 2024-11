Ilfattoquotidiano.it - Rafforzata la tutela ai ministri Bernini, Tajani e Valditara. Piantedosi: “Abbassino tutti i toni”

Le tensioni dei giorni scorsi durante i cortei (venerdì a Torino si sono registrate violenze e ferimenti) e il perdurare del conflitto in Medio oriente hanno portato alla decisione di rafforzare laper trenel mirino delle contestazioni: An, Anna Mariae Giuseppe. Al vice premier e ministro degli Esteri è stata recapitata una lettera minatoria da un gruppo pro Palestina. La ministra dell’Università e il ministro dell’Istruzione sono da tempo oggetto di contestazione da parte dei movimenti studenteschi. Le autorità di pubblica sicurezza hanno quindi disposto un incremento del dispositivo di scorta per gli esponenti del governo.Il ministro dell’Interno, Matteo, chiede adi abbassare i: “Se guardo all’innalzamento e all’aggressività che si manifesta in queste circostanze sicuramente qualche preoccupazione mi sento di esprimerla.