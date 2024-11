Oasport.it - Quando gioca l’Italia la semifinale di BJK Cup? Data, avversaria, orari, tv

tornerà in campo perre la primadelle Billie Jean KingFinals 2024 di tennis lunedì 18 novembre alle ore 17.00: le azzurre, dopo aver battuto il Giappone ai quarti, attendono nel penultimo atto la vincente del tie tra Cechia e Polonia.Nella manifestazione in corso a Malaga, in Spagna, il format è quello che prevede due singolari e l’eventuale doppio: il tie contro si aprirà con il singolare tra le numero 2, cui seguirà la sfida tra le numero 1 delle due selezioni. In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verràto in caso di risultato acquisito.La diretta tv delladeldelle Billie Jean KingFinals 2024 di tennis sarà fruibile su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.