Passa a ho | 150 GB e tutto senza limiti a 699€

a ho Mobile effettuando la portabilità del numero oppure attivando una nuova numerazione al costo di 6,99€ al mese con chiamate ed SMSe 150 GB di dati. Offerta ho Mobile 5GSky WiFi scontata a 25,90€ al mese per un annoa ho da iliad e virtualiSe stai cercando una tariffa conveniente e ricca di vantaggi,a ho con l’offerta da 150 GB a 6,99€. L’opzione include:150 GB di traffico dati in 4G , perfetti per navigare, guardare video e lavorare.Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.Nessun costo aggiuntivo nascosto grazie alla politica di trasparenza dell’operatore.Questa tariffa è pensata per chi desidera coniugare un ampio pacchetto dati con un prezzo competitivo. Attivabile online o presso punti vendita, è un’opzione valida per chi cambia operatore o attiva un nuovo numero.