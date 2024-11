Inter-news.it - Olanda-Ungheria è ripresa, peggio sembra passato: le ultime!

Leggi su Inter-news.it

ha vissuto attimi di apprensione per le condizioni di un collaboratore della panchina ungherese. La gara è ricominciata.dopo gli attimi di tensione vissuti per un malore di un collaboratore della panchina magiara, guidata peraltro dall’italiano Marco Rossi. L’uomo è stato trasportato in barella dall’equipaggio medico verso l’ambulanza. La Johan Cruijff Arena applaude rispettosamente. Fortunatamente il, ma l’augurio è quello di ricevere notizie confortanti il prima possibile. Intanto l’è passata in vantaggio su rigore con Weghorst.Inter-News -notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: le!)© Inter-News.