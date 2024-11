Lapresse.it - MotoGp, Bagnaia vince il mondiale se: tutte le combinazioni

Leggi su Lapresse.it

Con la vittoria nella sprint race di sabato nel Gran Premio di Barcellona, ultima prova della stagione di, l’italiano Francesco ‘Pecco’tiene aperta la corsa per ilcon lo spagnolo Jorge Martin, in vista della gara lunga di domenica. In questo momento il pilota azzurro della Ducati si trova 19 punti sotto il leader della classifica, ma a parità di punti finale si laureerebbe campione in quanto ha vinto il maggior numero di Gp in totale (10 contro 3).Sela garapuòre ilsolo conquistando il primo o il secondo posto nel Gp di domenica, e solo con l’aiuto di Martin, che deve finire almeno al decimo posto. Se– guadagnando 25 punti – sorpassa lo spagnolo se quest’ultimo ottiene dai 7 punti in giù, quindi appunto dal decimo posto in poi.