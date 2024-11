Ilrestodelcarlino.it - Molestie sessuali durante le ripetizioni: alunni vittime di un ex professore

Ancona, 16 novembre 2024 – Avrebbe attirato a casa sua ragazzini e ragazzine minorenni con la scusa di fare loro dellegratuite, aiutandoli nei compiti più difficili e nel ripassare le lezioni che lui, insegnante ormai in pensione, conosceva molto bene ed era anche molto preparato. Una volta che leentravano nell’abitazione però l’attenzione dell’ex prof non sarebbe stato solo per lo studio ma si sarebbe lasciato andare in atteggiamenti sessualmente spinti con gli studenti e le studentesse che varcavano la porta di casa. Non avrebbe fatto distinzione tra maschi e femmine cercando di allungare le mani e con la scusa di fare solo un massaggio per poterli toccare. Un massaggio a sfondo sessuale, con carezze proibite e sfioramenti che avrebbero lasciato impietriti i minori.