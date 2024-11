Mistermovie.it - Mister Movie | Aggiornamenti su Jumanji 3, il regista parla della Trama e dei possibili cameo

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.IlJake Kasdan, noto per aver diretto i successi di: Benvenuti nella giungla e: The Next Level, ha recentemente condiviso novità sullo sviluppo del prossimo capitoloserie. Dopo essersi preso una pausa per dedicarsi al progetto Red One, in uscita nel 2024, Kasdan conferma che il terzo film diè ancora in lavorazione.3: Jake Kasdan svela dettagli sul futurosagando con The Hollywood Reporter, Kasdan ha rivelato che lo sviluppo del nuovo film non si è mai fermato del tutto, nonostante la sua pausa.“Ci abbiamo lavorato a intermittenza nel corso degli anni. Dopo aver fatto due film di fila, era necessario prendere fiato e riflettere su cosa fare dopo. Tornare aè stato stimolante, ci ha permesso di pensare a come portare qualcosa di nuovo alla saga, mantenendo ciò che il pubblico ama.