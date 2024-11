Secoloditalia.it - Mille giorni di guerra: il G7 si compatta intorno all’Ucraina, Meloni in prima linea per Kiev

Leggi su Secoloditalia.it

didi dolore, resistenza e sacrifici in una terra che si ostina a non piegarsi davanti all’aggressore. E, adall’inizio delladi aggressione russa, il G7 ribadisce, con una dichiarazione unanime, il proprio sostegno incondizionato. Su iniziativa della presidente del Consiglio Giorgia, i leader delle sette potenze economiche hanno lanciato un messaggio chiaro: «Fermo sostegno aper tutto il tempo necessario».L’iniziativa parte dae il G7 la segue«Noi, i leader del Gruppo dei sette (G7), riaffermiamo il nostro fermo sostegnoper tutto il tempo necessario. Rimaniamo solidali nel contribuire alla sua lotta per la sovranità, la libertà, l’indipendenza, l’integrità territoriale e la sua ricostruzione», si legge nella nota di palazzo Chigi rilasciata questo pomeriggio.