Meletti conquista gli Usa. Premio a San Francisco

La ditta Silvioè stata nominata Spirit Brand of the Year 2024 dalla rivista americana Wine Enthusiast. Il prestigioso riconoscimento verrà assegnato il prossimo 27 gennaio a Sandurante il 25° gala dei Wine Star Awards: i premi assegnati ogni anno alle persone più influenti dell’industria del vino, dei liquori e delle bevande. La ditta ascolana, nata nel 1870, produce la celeberrima Anisetta; era entrata in nomination lo scorso 13 settembre insieme ad altre 4 distillerie di diverse nazionalità: due americane, una messicana e una, ultracentenaria, del Nicaragua. Nei giorni scorsi il verdetto che incorona la Dittacome distilleria dell’anno 2024. "Io e la mia famiglia siamo davvero onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento" dichiara Silvio, presidente dell’azienda ascolana.