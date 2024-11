Marotta | Obiettivo prime quattro? No dobbiamo vincere

Leggi su Ilnerazzurro.it

Ha parlato il presidente dell’Inter Giuseppe, nel corso della presentazione del libro di Beppe Severgnini tenutasi al Castello Sforzesco di Milano. Il presidente nerazzurro ha rilasciato dichiarazioni su numerosi temi, sia di campo che extra, come sulla sempre delicata questione riguardante il nuovo stadio. Ecco le sue parole.: “Vicini al nuovo stadio”Parole molto importanti quelle rilasciate dal presidente dell’Inter, che si è voluto esre sulla questione del nuovo stadio, ecco le dichiarazioni diriportate da FcInterNews:“Il sindaco sta lavorando bene, sono molto fiducioso, ci stiamo avvicinando a un epilogo velocemente. Secondo me è normale, parlando di senso di appartenenza, che una squadra abbia uno stadio. L’esigenza c’è, secondo me è la burocrazia italiana che rallenta ogni iniziativa e fa sì che gli investitori scappino.