Manuela e Louis l’incontro | Com’è stato rivederlo? Nessun incrocio di sguardi

Rimini, 16 novembre 2024 – A dire di, non si sono nemmeno guardati. Ieri, quando a sorpresa – pur avendone facoltà – la nuora di Pierina si è presentata in aula per assistere in qualità di parte offesa al conferimento dell’incarico al perito di svolgere gli accertamenti sul filmato della farmacia, i suoi occhi e quelli dell’ex amanteDassilva non si sono mai incrociati. Così afferma, uscendo dal palazzo di giustizia, la Bianchi. Il volto teso, un cerotto sulla tempia e gli occhiali da sole quasi sempre calati sul viso per sbarrare la strada alla fuga di emozioni. Ma la voce non mente. E alla domanda se ci sia stata tensione nell’aula dopo che a quattro mesi dall’arresto per la prima volta è tornata a vedere in faccia l’uomo che accusano di avere ucciso per lei, la Bianchi tentenna per un momento.