Anteprima24.it - Lunghe attese al PS del ‘San Pio’, Morgante a Mastella: “Il personale medico non abbandona nessuno”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIlnonnessun paziente. I tempi di attesa dipendono dalla patologia di ognuno”. Risponde così, in maniera indiretta, la manager del San Pio Mariaalle dichiarazioni rese nei giorni scorsi dal sindaco di Benevento Clementeche aveva denunciato i disservizi del nosocomio di Pacevecchia e, in particolare, la struttura del Pronto Soccorso per le lunghissime ore che un paziente oncologico avrebbe dovuto trascorrere in astanteria prima di ricevere assistenza qualificata e cura sanitaria adeguata ai suoi bisogni.La manager, che questa mattina ha accolto presso il San Pio, come da programma, le reliquie di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, non ha voluto mancare la solenne occasione per ribattere le accuse die così ha spiegato che il problema, indubbiamente presente peraltro non solo al nosocomio sannita, è determinato in buona misura dalla carenza dei medici.