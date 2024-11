Tuttivip.it - “Lorenzo espulso”. Bufera al Grande Fratello: fatti brutti nelle ultime ore, finisce malissimo

Nel mondo del, i riflettori sono puntati suSpolverato, che è al centro di una polemica esplosiva. Da settimane il modello sta vivendo una relazione con Shaila Gatta, ma il loro legame ha generato tensioni sia dentro che fuori la Casa, in particolare con Javier Martinez, ex interesse romantico della ballerina.La situazione è precipitata quando Shaila, in un tentativo di chiarimento con Javier, ha scatenato la gelosia di. Il modello, un tempo amico di Martinez, ha iniziato a lanciare contro di lui accuse e dichiarazioni che hanno indignato il pubblico.ha addirittura messo in dubbio il coraggio di Javier, arrivando a pronunciare frasi come: “Javier le cose in faccia non me le dice. Ha paura. Che uomo, che pisci**za. Se lo becco.”. Parole che non sono passate inosservate.