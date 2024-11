Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Bagnaia prova a riaprire il Mondiale nella Sprint, Martin ha il primo match-point

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.35 Non è un caso che, nel corso di questo campionato, sia incappato in sole tre cadute e quindi abbia avuto un rendimento molto più costante di.14.34 Pecco, infatti, a causa degli errori che ha accumulato nelle gare del sabato ha perso ben 48 punti nei confronti di, bravissimo invece a emergere nel format con 7 vittorie e piazzamenti costanti.14.33andrà a caccia del settimo successo stagionale nelleRace, in un format che però gli ha dato no pochi problemi, citando le quattro cadute stagionali.14.32 Giova ricordare che si correrà adiversamente da quanto era originariamente per la tragedia di Valencia. Le conseguenza della tempesta DANA sulla città spagnola sono state molto gravi ed è stato impossibile trovare il modo per correre al Ricardo Tormo.