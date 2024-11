Quifinanza.it - Licenziato per un programma tv, il tribunale lo reintegra: il caso dell’operaio ex Ilva

Può la visione di una fiction televisiva costituire la linea di confine tra permanenza in azienda e licenziamento? La risposta parrebbe un ovvio no, ma scoprendo la vicenda giudiziaria di un dipendente exsi può notare che non tutto è sempre come sembra.Recentemente la Corte di Cassazione ha salvato il posto di lavoro a un uomo che si era reso responsabile – secondo l’accusa di Arcelor-Mittal – di aver leso l’immagine aziendale.. avendo invitato i colleghi a vedere uno sceneggiato tv, in cui venivano chiarite le conseguenze sanitarie dell’attività in un’acciaieria. Una sorta di licenziamento “per ritorsione”, quindi, che tuttavia si è risolto in un nulla di fatto, grazie al reintegro disposto dai giudici di piazza Cavour. Ricordiamo che Arcelor-Mittal aveva comprato l’exall’asta nel 2018, assumendosi il ruolo di risanare una società compromessa da anni di indagini per danni ambientali.