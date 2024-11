Panorama.it - Le casseforti del terrore

Leggi su Panorama.it

La Cupola d’oro, forse riferita a quella dorata della moschea al-Aqsa di Gerusalemme, è l’ultimo paravento benefico di raccolta fondi in Italia, non per i bambini vittime a Gaza, ma per Hamas.L’architetto Mohammed Hannoun, giordano di origine, trapiantato da tempo in Italia, a Genova, è finito sulla «lista nera» americana dei finanziatori del terrorismo. Il 7 ottobre, un anno dopo l’attacco stragista di Hamas che ha scatenato la sanguinosa reazione israeliana a Gaza, il noto attivista è stato messo nel mirino come presidente dell’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp), una onlus con sede a Roma. Secondo il Dipartimento del Tesoro americano si tratta di «un ente di beneficenza fittizio che apparentemente raccoglie fondi per scopi umanitari, ma in realtà aiuta a finanziare l’ala militare di Hamas».