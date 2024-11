Ilgiorno.it - La tragedia all’alba. Schianto frontale tra Vespa e furgone. Addio al sindacalista

Leggi su Ilgiorno.it

Scontro tra, perde la vita l’ex crocerossino e vespista Mauro Tresoldi di Turano Lodigiano, conosciutissimo nel territorio. Il drammaticoè avvenuto alle 5.50 di ieri a Cavenago d’Adda, davanti all’impianto di Ecoadda. Mauro Tresoldi, 56 anni, lascia soli la moglie Giusy e i due figli adolescenti, Mattia e Simone. Ma è sgomento anche in tutto il Lodigiano. La strada provinciale 26, dopo la collisione, è rimasta chiusa per quasi due ore, da Soltarico a San Martino in Strada, per permettere le operazioni di soccorso. Anche se, purtroppo, i soccorritori non hanno potuto scongiurare la. Lo, ha coinvolto unRenault Traffic, condotto da un 64enne di Lodi rimasto illeso, e unarossa, in sella alla quale viaggiava Tresoldi, un mezzo che amava tantisismo.