Ilgiorno.it - In un anno 54mila pasti per i bisognosi serviti all’Opera Cardinal Ferrari di Milano

Leggi su Ilgiorno.it

, 16 novembre 2024 – In fila per un pasto caldo o per ritirare una busta della spesa con i beni di prima necessità. Nella città più ricca d’Italia le sacche di povertà e di emarginazione continuano ad allargarsi. La “fotografia” di chi ha perso il lavoro, o non riesce ad arrivare alla fine del mese, e si trova costretto a bussare alle porte delle (per fortuna numerose) associazioni del terzo settore, la fa una delle realtà storiche presenti a, l’Operain occasione dell’ottava Giornata mondiale dei poveri voluta da Papa Francesco. “abbiamo registrato nel 2024 numeri ancora maggiori rispetto a tutto l’intero 2023: ci sono stati 56.878 accessi al centro diurno, 54.080 pranzialla mensa, 33.049 colazioni, 9.380 docce”. Pacchi per sopravvivere L’Opera ha anche distribuito 2.