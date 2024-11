Sport.quotidiano.net - Il Perugia a Pineto per ritrovare la vittoria: "Scontro diretto per capire il nostro futuro"

Leggi su Sport.quotidiano.net

“Quello con ilè unotra due squadre che voglionoche campionato vorranno fare“. Lamberto Zauli guarda in faccia la realtà alla vigilia della sfida con il. Il match con gli abruzzesi è tra due squadre nel limbo che cercano di scalare la classifica per guardare alcon fiducia. “Conosco l’allenatore del, so che fa un calcio propositivo, quello che chiedo alla squadra è di crederci, sempre con l’umiltà di chi vuole migliorare“. Ildovrà rinunciare a Montevago e Angella: l’emergenza è soprattutto in difesa. “Ci saranno novità forzate, viste anche le tre assenze importanti per le nazionali. Erano tre titolari ultimamente. A livello di infortuni c’è un problema che ha attaccato la difesa e che ha un po’ condizionato l’inizio di campionato, ma si volta pagina.