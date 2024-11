Ilfoglio.it - I ritardi sono tanti ma sono molte anche le ragioni per continuare a non demonizzare l’Alta velocità

Ieri è stata un’altra giornata complicata per il trasporto ferroviario per un blocco di un treno sulla linea Milano-Roma all’altezza di Firenze. Icausati da questo blocco arrivano una settimana dopo la polemica sul treno Roma-Genova “partito in anticipo di 50 minuti”. C’è da sottolineare che il treno Roma-Genova è stato anticipato per via dei lavori in corso sulla linea Direttissima avvenuti lo scorso fine settimana e i passeggeri erano stati avvisati del cambiamento, seppur con un anticipo relativamente breve. Questi lavoricosì necessari per l’infrastruttura, ma hanno causato negli ultimi mesi diverse problematiche sia con allungamento dei tempi di percorrenza, come durante l’ultima estate, sia con delle cancellazioni. Lavori che, bisogna essere chiari, continueranno ancora almeno fino al 2026, quando i grandi investimenti del Pnrr avranno fine.