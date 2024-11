Gaeta.it - Giuramento del 237° Corso della Scuola Militare Nunziatella: un momento solenne a Napoli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La città diha visto oggi la cerimonia didel 237°“Medaglia d’Oro al ValorTenente Colonnello Enrico Giammarco”. Durante l’evento, i 57 allievi hanno pledato fedeltà alla Repubblica Italiana, segnando un’importante tappa nel loro performativo. Questo riconoscimento non solo celebra la tradizione, ma sottolinea anche il valoreformazione dei giovani nel contesto attuale.La cerimonia e le personalità presentiLa cerimonia si è svolta nella storica Piazza del Plebiscito, meta simbolica per molti eventi significativicittà. Tra i partecipanti, erano presenti figure di spicco del governo e delle forze armate, tra cui il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Senatrice Isabella Rauti, il Capo di Stato MaggioreDifesa, Generale Luciano Portolano, e il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Carmine Masiello.