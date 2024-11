Gaeta.it - Dramma a Napoli: uomo cerca di ferirsi dopo la morte della compagna, salvato dalla polizia

Facebook WhatsAppTwitter Un evento tragico ha scosso il quartiere di Via Giulio Cesare a, dove unin stato di profonda disperazione ha tentato di infliggersi ferite gravissime. A seguitorecente perdita, l’ha manifestato segnali di crisi, culminati in un gestotico che ha richiesto l’urgente intervento delle forze dell’ordine.InterventolocaleL’allerta è scattata quando alcuni residentizona hanno notato comportamenti pericolosi da parte dell’. Le segnalazioni sono giunte rapidamente allalocale, che ha reagito con prontezza per evitare il peggio. Apparso in uno stato di grande agonia, l’stavando di colpirsi al braccio con un paio di forbici,ndo di infliggere a se stesso un danno irreparabile.