Gaeta.it - Despar Italia avvia un nuovo ciclo di piantumazione per il progetto “Bosco Diffuso Despar” nel 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il“, lanciato da, ritorna anche nel, continuando il suo impegno per la sostenibilità ambientale. Questo programma prevede ladi nuovi alberi in varie parti d’e coinvolge non solo la sede centrale del consorzio, ma anche le sei aziende associate che operano nella distribuzione alimentare. L’iniziativa si configura come un tassello importante della strategia di responsabilità sociale dell’azienda, mirata a rafforzare i legami con le comunità locali e a promuovere pratiche agricole sostenibili.Avvio dela Bologna con la collaborazione della realtà agricola MagliL’edizionedel “” ha preso avvio a Bologna, dove i dipendenti della sede centrale hanno collaborato attivamente con l’azienda agricola Magli.