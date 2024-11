Lanazione.it - Dentro Officina Agile. La fucina del digitale che dà luce alle startup: "Quasi tutti under 40"

di Serena Convertino AREZZO Ampie vetrate, spazi comuni e postazioni di programmazione. Non siamo a Milano ma nel cuore di Saione, negli spazi di. Un incubatore di start-up che ospita due realtà innovative e giovanissime: Metriks Ai e Change Capital. Ma di cosa si tratta? Ne parliamo con Giacomo Melani, che si occupa dello sviluppo dell’area business all’interno di Metriks Ai. "Nasce tutto proprio qui, a Saione, da un progetto di Tiziano Cetarini, che è CEO di Metriks Ai e co fondatore di Change Capital". Siamo nel cuore pulsante dove nascono e crescono due start-up di successo, ognuna con il suo mercato e i suoi obiettivi. Metriks Ai nasce nel 2021 e si occupa di creare soluzioni digitali e fornire consulenza specializzata per le imprese. Giacomo Melani ci spiega meglio di cosa si tratta: "Noi di Metriks lavoriamo principalmente con le piccole e medie imprese, e forniamo loro servizi diversi,basati sull’utilizzo intelligente dei dati aziendali".