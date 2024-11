Lettera43.it - Csm, chiesta l’apertura di un procedimento a carico del segretario di Magistratura democratica

Le consigliere laiche del Consiglio Superiore dellaIsabella Bertolini (Lega) e Claudia Eccher (Fratelli d’Italia), hanno avanzato una riformale alla prima Commissione e alla Procura generale della Cassazione per valutare eventuali profili disciplinari adi Stefano Musolino,di. La riè scaturita dalla partecipazione di Musolino come relatore a un evento organizzato dall’associazione No Ponte, che le consigliere hanno definito «con una spiccata connotazione antigovernativa», parlando di «affermazioni di tipo politico che rappresentano una violazione dei principi costituzionali di imparzialità e di indipendenza che secondo la Costituzione tutti i magistrati devono osservare». Le due consigliere fanno inoltre riferimento ad alcune dichiarazioni di Musolino rilasciate durante la trasmissione televisiva Piazza Pulita su La7.