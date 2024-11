Gaeta.it - Christian Nardon premiato al Festival della Meteorologia con la sua tesi su clima e parapendio

Facebook WhatsAppTwitter L’assegnazione del “Premio Borghi” si è svolta oggi durante ila Rovereto, riconoscendo il merito di giovani studiosi nel campoha trionfato con la sua ricerca che esplora l’influenzatemperatura e dell’umidità del suolo sullo sviluppo delle termiche in atmosfera, tema cruciale per il volo in. Questo premio, istituito sette anni fa dalla Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo in onore di Sergio Borghi, evidenzia l’importanzacomunicazione scientifica.Il premio Borghi: un riconoscimento alla comunicazione scientificaIl “Premio Borghi” è un’importante iniziativa che premia gli studenti universitari per le lorodi laurea in ambito meteorologico. Fondato in memoria di Sergio Borghi, figura rispettata nel panorama meteorologico italiano, il premio ha come obiettivo principale la promozionecomunicazione scientifica.