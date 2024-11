Metropolitanmagazine.it - Chanel accende il Natale a Londra da Piccadilly a Oxford Street

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, New Bondsi trasforma ogni anno in un palcoscenico di lusso e meraviglia durante il periodo natalizio. Ma quest’annoha superato ogni aspettativa, illuminando un’ampia area che si estende dacon una spettacolare installazione ispirata all’iconico profumo N°5.illuminerà New Bondispirata all’iconico profumo N°5A dare il via all’evento è stata l’attrice britannica Lucy Boynton, ambasciatrice di, che ha acceso le luminarie davanti a una folla entusiasta. “Essendo cresciuta a, ho camminato sotto queste luci natalizie ogni anno, quindi essere parte di questa celebrazione conè per me un onore immenso,” ha dichiarato Boynton durante l’evento.Le luci natalizie disono frutto di una collaborazione con la New West End Company, un’organizzazione che rappresenta oltre 600 attività commerciali, immobiliari e di ospitalità nella zona.