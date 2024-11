Isaechia.it - Cesare Cremonini, storia al capolinea con Giorgia Cardinaletti: “La fine della relazione si sarebbe consumata già da tempo”

È giunta allafra. Il cantautore, ex leader dei Lunapop, e la giornalista del Tg1 si sono detti addio dopo circa un anno e mezzo d’amore.La notizia, non ancora ufficializzata dalla coppia, è trapelata poche ore fa dalle pagine di Chi.Ecco quanto riportato dalla versione onlinerivista diretta da Alfonso Signorini:Lasigià dasenza che si sapesse ufficialmente. E non emergerebbero motivi particolari di rottura: non c’entrano carriere o terzi incomodi.Un amore vissuto lontano dalle telecamere e nel completo riserbo quello frae la. I due, molto gelosiloro privacy, non sono mai apparsi insieme in pubblico. Pochissime le foto di coppia.A rivelare lafraera stato il settimanale Diva & Donna.