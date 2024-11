Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Victor Osimhen può tornare in serie A: il tentativo di Moncada. La trattativa

ritorna a far parlare di: i club italiani ci pensano, incluso. La situazioneLa telenovela legata al nigerianoè destinata a continuare e prolungarsi anche nelle prossime sessioni di mercato.Aurelio De Laurentiis alla fine ha optato per il campionato turco per sistemare una situazione complessa. Il centravanti ex Napoli alla corte turca ha ritrovato una grande forma con 6 goal segnate in 6 partite di campionato. Ovviamente l’attaccante è al Galatasaray con la formula del prestito fino a giugno, data nella quale il prezzo tornerà sui 75 milioni per le sue prestazioni, cifra troppo considerevole per il club turco.La Premier potrebbe rimanere in agguato anche per gennaio, anche se il giocatore si trova bene in Turchia e De Laurentiis stesso potrebbe calcare ancora la mano per attendere sempre più un aumento di valore.