Calciomercato Milan Theo Hernandez rinnova solo per un anno? Il motivo

, il rinnovo diè una priorità in casa rossonera: e c’è anche l’ipotesi di un prolungamento di unIl rinnovo diè una questione prioritaria per il club rossonero e adesso Zlatan Ibrahimovic non vuole più aspettare. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza del Diavolo sarebbe disposta a fare uno sforzo economico pur di accettare le onerose richieste del terzino francese e non rischiare di perderlo.L’ex Real Madrid – che ad oggi ha messo a segno 2 goal e fornito 2 assist in 13 partite tra campionato e competizioni europee – ha il contratto in scadenza nel 2026 e attualmente guadagna 4 milioni di euro. Il suo obiettivo, però, è quello di raggiungere quota 6.5/7 milioni, bonus compresi (lo stesso che percepisce Rafael Leao). Nonostante il suo rendimento nell’ultimo periodo sia altalenante, il Diavolo deve cercare di trovare l’accordo entro giugno 2025, per non entrare poi nell’ultimodi contratto del giocatore, con il valore che scenderebbe non di poco.