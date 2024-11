Gaeta.it - Bonduelle rilancia in TV con Le Coccole: tortini vegetali per tutta la famiglia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Milano, 16 novembre 2023 –torna in televisione con una nuova campagna per “Le“, ia base di verdure pensati per le famiglie, pronti in pochi minuti sia in forno che in padella. Questa iniziativa mira a portare freschezza e divertimento negli spazi pubblicitari, andando a stimolare l’interesse di un pubblico ampio durante i programmi preferiti.L’impegno diper un’alimentazione sanasi è sempre distinta per il suo impegno nella promozione di un’alimentazione vegetale e bilanciata. Con “Le“, l’azienda mira a facilitare un passaggio verso un’alimentazione più sana e sostenibile, grazie a prodotti di alta qualità e versatili. La campagna, curata dall’agenzia di comunicazione Leagas Delaney, vuole dimostrare come il brand stia lavorando per ispirare un cambiamento positivo nelle abitudini alimentari.